Movieplayer.it - Stephen King non voterà agli Oscar 2025: "Dovrebbero cancellarli, niente sfarzo con Los Angeles in fiamme"

Il Re del Brivido vorrebbve cancellare la cerimonia degli Academy Awards in rispetto ai danni subiti dalla città di Losper via dei devastanti incendi.ha annunciato che nongliperché a suo parere la cerimonia andrebbe cancellata. Il maestro del brivido trova sconveconcentrarsi sue celebrità mentre Losdeve ancora fare i conti con i danni degli incendi che l'hanno devastata nei giorni scorsi. Gli organizzatori della cerimonia, però, in disaccordo conhanno confermato che la premiazione si terrà, come da tradizione, presso il Dolby Theatre di Hollywood nella notte tra il 2 e il 3 marzo. "Non voteròquest'anno. IMHO", ha scritto su Bluesky. "con Losin .