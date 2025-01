Puntomagazine.it - Sequestro di impianto caseario e finanziamenti pubblici: indagati per truffa, falso e violazioni ambientali a Cancello ed Arnone

Indagini sue irregolarità edilizie: sequestratiper 4 milioni di euroI Carabinieri del Gruppo di Aversa hanno dato esecuzione a decreto dipreventivoemesso dal GIP sede, su richiesta della Procura di S. Maria CV, avente ad oggetto unostabilimentoper la produzione di mozzarella e derivati, nel Comune diedAmone (CE) nonché la somma di circa 4 milioni di euro, ottenuti a titolo di finanziamento daInvitalia S.p.A. per 1a realizzazione dell’in oggetto.Il provvedimento è stato emesso in quanto sono state ricostruite – sebbene nella faseembrionale delle indagini preliminari – i reati diper il conseguimento dierogazioni pubbliche edella normativa edilizia in relazione alla realizzazione dellostabilimento oggetto di