Scontro fra Arcuri e Fdi in Commissione Covid | Accuse infondate La replica | Non spiega minimizza

L’ex Commissario Straordinario per l’emergenza, Domenico, è stato ascoltato dalladi Inchiesta Bicamerale sul, dove ha difeso la sua gestione delle forniture di dispositivi di protezione, in particolare le mascherine, accusando chi lo ha interrogato di diffondere informazioni errate e non documentate. La vicenda riguarda la risoluzione anticipata del contratto con JC-Electronics Italia, società incaricata della fornitura, e la successiva scelta di rifornirsi da aziende cinesi.La difesa di: “Risoluzione per inadempienza, non per favorire aziende cinesi”ha definito lea suo carico come una “spy story” e ha parlato di informazioni prive di fondamento. L’ex commissario ha respinto ledi favorire le aziende cinesi, precisando che il contratto con JC-Electronics Italia era stato rescisso a causa di forniture di mascherine non conformi.