Lettera43.it - Scommesse, indagato il portiere Okoye: ammonizione sospetta in Lazio-Udinese

L’ombra delletorna ad aleggiare nuovamente in Serie A. Come spiega il Messaggero Veneto, infatti, ildell’Madukaè finito sotto inchiesta in un’indagine della Procura di Udine per una puntatasulle sue prestazioni in campo nella stagione 2023-24. L’estremo difensore nigeriano, fermo ai box per un infortunio al polso, avrebbe infatti scommesso importi rilevanti sulla suadurantedell’11 marzo scorso all’Olimpico. Il cartellino giallo arrivò a circa metà del secondo tempo, al 64’ minuto, per perdita di tempo in occasione di un rinvio dal fondo sul punteggio di 2-1 per i friulani. L’accusa nei confronti del, avvisato dell’attività della procura a fine dicembre, è di truffa.Ildell’Maduka(Getty Images).