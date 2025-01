Sport.quotidiano.net - Scherma. Gabbi e Tripoli sono di bronzo. Gli spadisti del Koala si fanno valere

Leggi su Sport.quotidiano.net

I terzi posti di Vittoriatra le Ragazze/Allieve e di Lucianella categoria Giovanissime, ma anche la finale conquistata da Lavinia Pedroni, ottava tra le Bambine e Sofia Simonelli, settima tra le Ragazze/Allieve. E poi emozioni, divertimento e agonismo per tutto il gruppo degliUnder 14 dell’Amadi Reggio in gara a Martignacco (Udine) nella seconda prova Interregionale del circuito del Gran Premio Giovanissimi. A sfidarsi più di 450 giovani atleti. Nella categoria Bambine (classe 2014) ha partecipato anche Giulia Guarienti. Tra i Giovanissimi (2013), sifattiFrancesco Marchitto (16°), Elia Soncini e Luca Maioli; in gara anche Luca Fiandri, Andrea Carone e Anello Emanuele e, nel femminile, Margherita Lombardini e Allegra Manghi. Nei Ragazzi/Allievi (2012/11), sui 140 iscritti sifattiLeonardo Matera (10°), Fabio Vezzani (12°) ed Emanuele Spaggiari (14°); bene anche Pietro Reverberi e Jacopo Tagliazucchi e, nel femminile, Luna Vanacore, Agata Manghi, Bianca Carapezzi, Ginevra Bonfrisco.