Roma: assessora Ambiente, terza domenica ecologica su cammini giubilari

Nell’ambito della, programmata per il 26 gennaio prossimo l’to all’Agricoltura,e Ciclo dei rifiuti diCapitale organizza l’evento “Iverso” che vedra’ la partecipazione di centinaia di camminatori lungo i tre principali itinerari. Lo dichiara in una nota l’all’, Sabrina Alfonsi. “Sono previsti tre distinti appuntamenti – prosegue – per percorrere le ultime tappe della Francigena del Nord, con partenza dalla stazione Monte Mario alle 9:00, della Francigena del Sud con partenza da via di Torricola alle 9:30 e del cammino di San Francesco con partenza da piazza Sempione alle 9:00. Tutti i camminatori confluiranno alle 15:00 all’Auditorium di via della Conciliazione per poi varcare insieme la Porta Santa a piazza San Pietro alle 16:00”.