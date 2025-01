Ilgiorno.it - Quando l’arte rende libere le donne. Le scarpe-scultura e il divano ombra

Così diverse, eppure così uguali. Trasversali, interdisciplinari.. Ironiche. Birgit Jürgenssen e Cinzia Ruggeri, non si sono mai incontrate, e non è detto che sarebbero andate d’accordo, ma è come se si fossero sempre parlate. Nate negli anni ’40 del Novecento, negli anni ’60 la prima studiava all’Università di Vienna, la seconda all’Accademia di Milano. Entrambe, però, hanno approfondito il ruolo della donna in casa e nel mondo durante gli anni Settanta e Ottanta. Indagando il corpo femminile e il rapporto con l’abito come espressione identitaria. Proponendo vie "diverse" ma sempre rivoluzionarie, spiega Marta Papini curatrice con l’artista Maurizio Cattelan della mostra “Lonely Are All Bridges. Birgit Jürgenssen e Cinzia Ruggeri“, (sino al 15 marzo, ingresso libero) per la Fondazione ICA.