Quando David Lynch doppiò il barman Gus in The Cleveland Show in maniera perfetta

, autore di veri capolavori del cinema e della TV come Velluto Blu, Mulholland Drive e Twin Peaks, non ha mai davvero avuto paura di sperimentare. E ha sorpreso il pubblico, tra il 2009 e il 2013, ha prestato la sua voce a Gus, ildel locale The Broken Stool nella serie animata The. Con una presenza in 22 episodi su 88,è stato una figura ricorrente nella serie, interpretando un personaggio che combina affabilità e stranezza. Gus, descritto come un barista di 117 anni con un passato oscuro (dalle fattezze identiche al regista), incarnamente l’umorismo assurdo che ha reso celebre il cineasta, scomparso ieri all’età di 78 anni per l’aggravarsi del suo enfisema.La collaborazione è nata dalla stima reciproca trae Mike Henry, il creatore della serie e voce di