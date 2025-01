Lanazione.it - Pronti i fuochisti di San Nicolò: oggi accensione

Leggi su Lanazione.it

Il derby del falò si gioca in due tempi e ‘stadi’ diversi per raccontare la storia della città. Una liturgia popolare arcaica, che torna ogni anno a riscaldare i cuori delle tifoserie avversarie, le parrocchie di Sane del Duomo, pronte con cori da stadio ad inneggiare frustate di luce per sigillare la superiorità scenica dell’evento.alle 19 scende in campo il falò dedicato a Sant’Antonio (protettore degli animali) sotto il ponte Pompeo Spagnoli. Il 31 gennaio toccherà al falò di San Geminiano sotto il ponte della Cresa. Nelle performance contradaiole ci sono tutti gli ingredienti della fisica: acqua, fuoco e aria. La squadra della parrocchia di Sanè pronta ad una grande prestazione e ha speso tutti i segreti della lunga esperienza per arrivare ad allestire un falò memorabile.