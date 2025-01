Bergamonews.it - Presente Prossimo: Daniele Mencarelli ospite a Clusone

. Sarà un appuntamento da non perdere quello condel festival letterariosabato 18 gennaio alle 18 all’Auditorium comunale di. Scrittore e poeta di grande personalità e sensibilità, capace di dare voce alle sfumature più profonde dell’animo umano e della società contemporanea,dialogherà con Giorgio Personelli in un incontro che si preannuncia ricco di spunti di riflessione., romano classe 1974, si è imposto negli ultimi anni come una delle voci più intense della letteratura italiana. Il suo esordio risale al 1997 con la pubblicazione di poesie sulla rivista ClanDestino, che ha segnato l’inizio di un percorso artistico sempre rivolto a indagare l’esistenza e le sue contraddizioni. Da allora, la scrittura è diventata peruno strumento essenziale per interrogarsi sul senso della vita e sulle dinamiche umane e i riconoscimenti unanimi non si sono fatti attendere.