Musiala scagiona Donnarumma | Cose come queste capitano non c’è nessuno da incolpare

Jamal Musiala torna a parlare dopo il gravissimo infortunio al Mondiale per Club, smettendo di alimentare polemiche e chiarendo la sua posizione. Con parole sincere e cariche di gratitudine, il talento tedesco scagiona pubblicamente Gigio Donnarumma, sottolineando come incidenti come questi possano capitare e non devono essere oggetto di colpe o accuse. Una testimonianza di sportività e rispetto che mette fine alle polemiche e ricorda che nel calcio, come nella vita, ci sono imprevisti.

Jamal Musiala è tornato a parlare dopo il grave infortunio accusato al Mondiale per Club. E lo ha fatto tramite un video postato sui social in cui spegne le polemiche. In poche parole ha scagionato l’autore del fallo costatogli la frattura del perone (con interessamento dei legamenti) Gigio Donnarumma. Le parole di Musiala. “Grazie per tutto il supporto che mi avete dimostrato negli ultimi giorni, per me vuol dire tantissimo. Mi ha fatto piacere vedere il mondo del calcio unito in questi momenti difficili. L’intervento è andato bene e voglio dire che non c’è nessuno da incolpare per quello che è successo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Musiala scagiona Donnarumma: «Cose come queste capitano, non c’è nessuno da incolpare»

