Regione Siciliana stabilizzazione lavoratori Beni culturali | dopo 28 anni arriva l' assunzione

Dopo 28 anni di attesa, i lavoratori precari dei Beni culturali della Sicilia vedono finalmente coronare il loro sogno di stabilizzazione. La loro tenacia e dedizione sono state riconosciute, segnando una svolta storica per questa categoria. Con l’approvazione in commissione Lavoro dell’Ars, il percorso verso l’assunzione presso Sas sta per diventare realtà , chiudendo un lungo capitolo di incertezza e aprendo le porte a un futuro di stabilità e dignità .

Si chiude il cerchio per la definitiva stabilizzazione dei precari Asu dei Beni culturali. Dopo 28 anni questo personale, che agognava un contratto a tempo indeterminato, raggiunge l'obiettivo e si lascia alle spalle la lunga stagione da sussidiati della Regione. Oggi in commissione Lavoro dell'Ars è stato definito il percorso per l'assunzione presso la partecipata Sas che dovrebbe concretizzarsi.

Regione, via libera alla stabilizzazione degli ultimi 424 ex Pip - La Regione ha approvato la stabilizzazione di 424 ex Pip, inserendoli nella societĂ Servizi ausiliari Sicilia (Sas).

