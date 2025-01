Ilrestodelcarlino.it - "Parcheggio in via Betti, lavori entro Pasqua"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"L’intenzione dell’amministrazione comunale e del èesponsabile unico del procedimento è di affidare idelmeccanizzato in viale Emiliodi quest’anno". Lo ha assicurato il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli (foto) nel corso del primo appuntamento della rubrica "A tu per tu con voi", nella quale risponde alle domande dei cittadini. "Si tratta di una delle opere pubbliche comprese nell’ordinanza speciale di Camerino – ha aggiunto –. La giunta il 31 dicembre ha approvato il progetto esecutivo per un milione e 300 mila euro. È un’opera sicuramente tra quelle che facilitano soprattutto la ricostruzione del cstorico, perché può liberare spazi diimportanti, considerando l’inizio di alcuni cantieri e la permanenza della viabilità. La possibilità di parcheggiare sicuramente è utile".