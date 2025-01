Liberoquotidiano.it - "Ora la nuova stagione dell'amore": da Melbourne tam-tam impazzito su Anna Kalinskaya

Leggi su Liberoquotidiano.it

Più che un film, sta diventando una serie tv. Quella in cui unafinisce, ma poi arriva la successiva e ne succedonoe belle. Così, la lovestory tra Jannik Sinner esembra non essere arrivata ancora ai celebri “titoli di coda”. Prima la crisa, coincisa con gli ultimi successi'altoatesino alle Finals e in Davis, poi un riappacificamento con Sinner volato a Miami per festeggiare il 26esimo compleannoa russa. Con tanto di condivisione su Instagram di alcune fotoa serata, compresa quella con la torta. E like di Jannik alle foto. Quindi, unadivisione e la preparazione per il nuovo anno agonistico, Australian Open in primis. I due si sono, poi, ribeccati aqualche giorno fa su uno dei campi di gioco, al terminee loro rispettive sedute di allenamento.