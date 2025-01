Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti aggravati in casa. Botte e minacce al figlio di 8 anni. Donna arrestata con il compagno

, umiliazioni continue,. Costretto a vivere nella violenza, a subirla e a ‘sopravvivere’ in un totale stato di incuria. Vittima a lungo di angherie un bambino di soli otto– all’epoca dei fatti – ora posto sotto protezione in una struttura. A finire in manette è stata la madre così come ildi quest’ultima: entrambi, infatti, residenti nella bassa modenese si trovano ora ai domiciliari con braccialetto elettronico. Ad arrestarli, ieri, sono stati gli agenti della squadra mobile a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa il 30 dicembre scorso dal gip di Catania. I due saranno sottoposti ad interrogatorio nei prossimi giorni. Ie persino ledi morte nei confronti dei minori sarebbero avvenuti a Catania. Solo successivamente ai fatti contestati la coppia si sarebbe poi trasferita nel modenese.