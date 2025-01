Ilgiorno.it - Malamovida in centro storico. Notti insonni dei residenti: "Non si vive più, ce ne andiamo"

Leggi su Ilgiorno.it

Lo hanno segnalato a ripetizione, chiedendo una maggiore presenza delle forze dell’ordine senza tuttavia avere un riscontro all’altezza delle aspettative. La "" continua a imperversare neldella città tanto che, come estrema soluzione, c’è addirittura chi, tra i, sta valutando la possibilità di trasferirsi. Una delle zone che presentano le maggiori criticità è quella di via Roncalli, laterale di via del Popolo, un tempo la via più “in” della città, ora con molte saracinesche abbassate, dove però sono situati alcuni locali molto frequentati. E se d’estate la situazione è davvero problematica non è che d’inverno le cose vadano molto meglio. "Ci sono stati nuovi episodi a cavallo dello scorso fine settimana – raccontano alcuni dei– in particolare una rissa, avvenuta intorno alle 4 del mattino, che ha coinvolto una decina di ragazzi, probabilmente stranieri.