Oasport.it - LIVE Skicross, Reiteralm 2025 in DIRETTA: Deromedis e Galli in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.26 Ecco la seconda: al via India Sherret (Canada), la nostra Jole(Italia), Fanny Smith (Svizzera) e Marielle Sabbatel Berger (Francia).11.24 Marielle Thompson retrocessa in ultima posizione per deviazione, passano quindi Brittany Phelan e Hannah Schmidt. Maier per fortuna è in piedi e sembra star bene.11.22 Inpassano Hannah Schmidt e Marielle Thompson.11.21 Bruttissima caduta per Daniela Maier che salta altissima e finisce nelle reti.11.20 Ci spostiamo alle semifinali femminili: la prima vede in partenza Hannah Schmidt (Canada), Marielle Thompson (Canada), Brittany Phelan (Canada) e Daniela Maier (Germania).11.19 Doppietta tedesca con Florian Wilmsmann e Tobias Mueller: entrambi incon Simonee Terence Tchiknavorian.