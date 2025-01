Inter-news.it - L’Inter di Inzaghi torna a prendere forma: tre pilastri con l’Empoli!

Simonepuò tirare un sospiro di sollievo pensando a Inter-Empoli. L’allenatore nerazzurro guarda la sua squadranuovamente lamigliore, con tre ottime notizie.UNA ‘NUOVA’– Il pareggio contro il Bologna, nella sfida di recupero della 19ª giornata andata in scena lo scorso mercoledì, non ha completamente soddisfatto Simonee i suoi nerazzurri. In un periodo così fitto di impegni, però, i risultati non sono le uniche cose a cui dover guardare. A portare un po’ di serenità all’ambiente, infatti, ci pensano anche i recuperi, dopo un mese in cui l’infermeria interista ha registrato il pienone. Contro, che si presenterà domenica sera a San Siro, misterguarda la sua squadranuovamente, dopo aver dovuto fare a meno di nomi importanti.