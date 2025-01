Metropolitanmagazine.it - Le nomination agli Online Film Critics Society Awards: Dune domina

Leggi su Metropolitanmagazine.it

: Parte Due di Denis Villeneuve guida ledi quest’anno con ben 9 nomine. Tra le tante miglior, la migliore regia e la migliore sceneggiatura non originale. A caccia del sequel fantascientifico di Villeneuve ci sono The Brutalist di Brady Corbet con 8, Conclave di Edward Berger e The Substance di Coralie Fargeat con 7, mentre Anora, Nickel Boys e Wicked hanno ottenuto 6ciascuno. Composta da circa 300 membri votanti da tutto il mondo, laè stata fondata nel 1997. Potete vedere lequi sotto.LeMiglior:AnoraThe BrutalistChallengersConclave: Parte DueI Saw the TV GlowNickel BoysNosferatuThe SubstanceWickedMigliord’animazione:FlowInside Out 2Memoir of a SnailWallace & Gromit: Vengeance Most FowlThe Wild RobotMiglior regia:Sean Baker – AnoraBrady Corbet – The BrutalistCoralie Fargeat – The SubstanceRaMell Ross – Nickel BoysDenis Villeneuve –: Parte DueMiglior attore:Adrien Brody – The BrutalistTimothée Chalamet – A Complete UnknownColman Domingo – Sing SingRalph Fiennes – ConclaveSebastian Stan – A Different ManMiglior attrice:Cynthia Erivo – WickedMarianne Jean-Baptiste – Hard TruthsMikey Madison – AnoraDemi Moore – The SubstanceFernanda Torres – I’m Still HereMiglior attore non protagonista:Yura Borisov – AnoraKieran Culkin – A Real PainClarence Maclin – Sing SingEdward Norton – A Complete UnknownGuy Pearce – The BrutalistMiglior attrice non protagonista:Aunjanue Ellis-Taylor – Nickel BoysAriana Grande-Butera – WickedMargaret Qualley – The SubstanceIsabella Rossellini – ConclaveZoe Saldaña – Emilia PérezMiglior sceneggiatura originale:AnoraThe BrutalistChallengersA Real PainThe SubstanceMiglior sceneggiatura non originale:Conclave: Parte DueNickel BoysNosferatuSing SingMiglior montaggio:AnoraChallengers: Parte DueNickel BoysThe SubstanceMiglior fotografia:The BrutalistConclave: Parte DueNickel BoysNosferatuMiglior colonna sonora originale:The BrutalistChallengersConclave: Parte DueThe Wild RobotMiglior Production Design:The Brutalist: Parte DueFuriosa: A Mad Max SagaNosferatuWickedMiglior costume design:Conclave: Parte DueFuriosa: A Mad Max SagaNosferatuWickedMiglior effetti visivi:: Parte DueFuriosa: A Mad Max SagaKingdom of the Planet of the ApesThe SubstanceWickedMiglior debutto:Annie Baker – Janet PlanetIndia Donaldson – Good OneVera Drew – The People’s JokerAnna Kendrick – Woman of the HourJosh Margolin – ThelmaMigliorin lingua inglese:All We Imagine as LightEmilia PérezFlowI’m Still HereThe Seed of the Sacred FigMiglior documentarioDahomeyDaughtersSoundtrack to a Coup d’EtatSugarcaneWill & HarperAlessandro LibianchiSeguici su Google NewsL'articolo Leproviene da Metropolitan Magazine.