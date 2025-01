Romadailynews.it - Lazio: Aurigemma, fondamentale creare tavolo sui giovani

Dobbiamo lavorare insieme perunsui, dove coinvolgere istituzioni, associazioni sindacali, datoriali, universita’, mondo della formazione, del lavoro, tutte le realta’ interessate, e naturalmente anche i: la finalita’ e’ quella di confrontarsi sulle reali istanze e necessita’, e operare insieme per adottare misure utili a supportare la crescita dei nostri ragazzi, che rappresentano le generazioni future. Cosi’ il presidente del Consiglio regionale del, Antonello, intervenuto a Viterbo al convegno “Generazione, nuove visioni per il futuro”, organizzato dalla Cisl. “Appuntamenti come quello odierno – aggiunge– sono fondamentali e il sondaggio suiche e’ stato presentato oggi, fornisce un contributo prezioso per affrontare nel merito alcune tematiche.