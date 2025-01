Ilfoglio.it - La separazione delle carriere che serve è quella tra pm e giornalisti

Al direttore - Falconeria alle medie!Giuseppe De Filippi Al direttore - A elogiare le nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo, proposte dal ministro Giuseppe Valditara, non ci sono solo i docentimaterie umanistiche, ma anche quelli che, pur lontani dal mondo della scuola, credono in quei valori che s’incarnano nella cultura dell’Italia e dell’Europa. Storia, letteratura, latino sono i semi che hanno dato vita alla nostra rigogliosa civiltà e rappresentano un prezioso lascito, che non va né ripudiato né disperso. Concordiamo tutti sul fatto che la globalizzazione non può unificare il mondo, né renderlo omogeneo sul piano dei modelli culturali, politici o sociali. Di conseguenza i valori e i saperi di un tempo non possono essere messi da parte, perché sono i nostri valori, quelli che ci hanno permesso di essere ciò che siamo e di arrivare fin dove siamo arrivati.