La Cina rivede lo spettro di Evergrande. Il caso di Country Garden

Non è, ma poco ci manca. Era il settembre del 2023 quando questa testata raccontò il secondo grande buco nero del mattone cinese., gigante del mattone un gradino sotto, aveva alzato bandiera bianca, dando i primi segni di insolvenza. Ora, mentre, che per laè una specie di Lehman Brothers formato immobiliare, è stata fatta a pezzi, diluendosi nel mare magnum dell’industria cinese,, almeno da un punto di vista tecnico, è ancora sulle sue gambe. Ancora per poco, con ogni probabilità.Il fatto è cheè oggi la azienda con le maggiori perdite nel Paese e nel mondo, segnando un nuovo capitolo della crisi del settore immobiliare nazionale. La perdita netta di 178,4 miliardi di yuan (24,3 miliardi di dollari) registrata nel 2023 rappresenta il secondo peggior risultato mai riportato da una società cinese quotata in borsa.