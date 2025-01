Zonawrestling.net - Konnan critica MJF:”La sua carriera in AEW è diventata fredda e senza brio”

MJF potrebbe essere ancora uno dei volti più importanti di AEW, ma non tutti sono convinti della direzione che sta prendendo.Il veterano del wrestlingnon ha risparmiato critiche sull’ultimo periodo di MJF, ex campione mondiale AEW, affermando nel podcast Keepin’ It 100 che il lottatore si è “rafto” in AEW: “Penso sinceramente, bro, che MJF sia un po’ rafto” ha dichiaratopeli sulla lingua. In particolare, ha bocciato la storyline di MJF con Adam Cole, definendola un vero e proprio disastro.Ha continuato: “La storyline con Adam Cole è stata un disastro, e poi l’hanno allungata. Capisci cosa intendo? Quel finale, con lui che si rivelava essere The Devil, ha fatto sembrare Cole stupido. Poi hanno preso ancora più tempo perché si è infortunato, si è rotto una gamba o qualcosa del genere, giusto? E da allora MJF non ha fatto nulla di rilevante.