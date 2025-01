Ilfattoquotidiano.it - Il nuovo amore di Fedez? “Ha 19 anni, è milanese e si chiama Matilde Caru”. Ma di lei non ci sono foto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Voglio tenerti nascosta, non darti in pasto a queste iene. Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene”, cosìin alcune barre durante Real Talk, un format nel quale i rapper si esibiscono in freestyle. Ora, secondo il settimanale Oggi, è arrivato il nome della destinataria di queste parole, o almeno, della nuova fiamma di Federico Lucia: si chiamerebbe, 19con profili social privati: di lei non c’è nessunapubblica e i siti di gossip non postano alcuna immagine. Con lei, scrive il settimanale diretto da Andrea Biavardi,avrebbe trascorso le vacanze nella bellissima isola caraibica di St.Barth dove sarebbero arrivati anche i figli avuti con la ex Chiara Ferragni, Leone e Vittoria, per il Capodanno assieme al papà.Intantosi prepara ad approdare in Riviera per il partecipare in gara al Festival di Sanremo con il brano “Battito”.