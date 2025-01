Quifinanza.it - Il mercato italiano dell’IA arriva al miliardo nel 2024, la usano un terzo delle grandi imprese

Leggi su Quifinanza.it

Nel, ildell‘intelligenza artificiale in Italia raggiungerà quasi ildi euro. Questa previsioneda Anitec-Assinform, l’associazione di Confindustria che riunisce le principali aziende del settore ICT in Italia, attraverso il report “Ilin Italia”. Il documento, curato dal Gruppo di Lavoro “Intelligenza Artificiale” di Anitec-Assinform con la collaborazione di NetConsulting Cube e Infocamere, rappresenta il primo approfondimento del percorso “Conoscere l’IA”, che sarà completato con ulteriori pubblicazioni previste per il 2025.Le stime suldelSecondo lo studio, nel 2023 ildi riferimento ha registrato una crescita del 55%, raggiungendo un valore consolidato di 674 milioni di euro. Le previsioni per ilsono altrettanto ottimistiche, con una stima di crescita del 34,8%, portando ila sfiorare i 909 milioni di euro.