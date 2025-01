Quotidiano.net - Gli auguri di Obama a Michelle che scacciano le voci di crisi: “Buon compleanno all’amore della mia vita”

Roma, 17 gennaio 2025 –in aria di divorzio? Sembra proprio di no. Lo stesso ex presidente ha voluto mettere a tacere leche parlavano di unadi una delle coppie più amate a livello mondiale, mandando alla moglie un messaggio pubblico didi. "all'amoremia. Riempi ogni cosa di calore, saggezza, umorismo e grazia. Sono così fortunato di poter affrontare le avventurecon te. Ti amo!", la dedica di amore di Barack, che ha postato anche una foto conal ristorante. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barack(@barack) Ad alimentare il dubbio su una presuntadi coppia la decisione dell’ex first lady di saltare l'inaugurazione del presidente eletto Donald Trump il 20 gennaio, dopo aver saltato anche i funerali dell'ex presidente Jimmy Carter a Washington, D.