Furia social di Bruganelli Vs Selvaggia Lucarelli. Cosa è successo

Uno scontrodi Soniacontro l’articolo che la riguarda a firma diOgginella sua newsletter “Vale Tutto” ha raccontato il caso del divorzio professionale tra Paolo Bonolis, 63 anni, e il suo ormai ex agente Lucio Presta, 64 anni. La giurata di Ballando con le Stelle ha anche parlato del presunto ruolo dell’ex moglie di Bonolis, l’imprenditrice Sonia.Un pezzo che ha suscitato naturalmente l’attenzione di Sonia e che ha condiviso una serie di stories suidove ha replicato alla. Dopo le prime storie in cui c’è un botta e risposta soft (ma non troppo), l’ex opinionista del GF Vip ed ex concorrente di Ballando ha pubblicato un estratto dell’articolo diin cui la giurata parla di presunti tradimenti di Sonia.