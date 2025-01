Thesocialpost.it - Fuga in auto da Ardenno a Erba con neonato a bordo e incidente finale

Una folleinper quasi 80 chilometri, da, in provincia di Sondrio, fino a. Una corsa ad alta velocità, terminata con lo schianto della vettura inseguita dai carabinieri e dalla polizia stradale. Sulla macchina, oltre al conducente, fuggito dopo l’, viaggiavano un marocchino regolare in Italia già accusato di spaccio e una donna italiana con un bimbo. Fortunatamente, nell’impatto non hanno riportato conseguenze serie.Leggi anche: Allarme mucca pazza in due allevamenti a Viterbo: abbattute 300 pecoreSull’episodio sono al momento in corso gli accertamenti dei carabinieri di Morbegno, che hanno avviato le ricerche del fuggitivo, probabilmente un marocchino. A Eupilio sono intervenuti i militari dell’Arma die Morbegno, le volanti della questura di Lecco, gli agenti della stradale di Lecco e Como e gli agenti della polizia locale diper i rilievi dell’