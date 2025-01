Nerdpool.it - ELIZABETH di Ken Greenhall: recensione

Esordio dell’autore Kennel 1976, questo romanzo breve dalle tinte gotiche e perturbanti arriva finalmente anche in Italia grazie ad Adelphi, con la traduzione di Monica Pareschi. TramaA quattordici anni,Cuttner non si fa illusioni sul mondo e su sé stessa. Il suo sguardo ipertrofico coglie con compiaciuta esattezza dettagli raccapriccianti e miserie private di chi le è prossimo – ed è una condanna senza appello. Dopo la morte dei genitori, cui forse non è del tutto estranea, viene accolta dalla famiglia paterna in un’antica dimora coloniale a Manhattan, a ridosso del porto in disarmo, dove i vecchi edifici e i simboli della città si trasfigurano in vestigia gotiche che resistono all’avanzata dei grattacieli. Qui, in un’atmosfera impregnata di erotismo balthusiano, si consumano torbide relazioni e violenze spesso solo accennate, ma non per questo meno perturbanti, come la liaison venata di sadismo trae lo zio James.