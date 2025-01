Screenworld.it - David Lynch e altri idoli: quando una scomparsa colpisce nel profondo

Ci sono giorni che vorremmo non arrivassero mai, quelli in cui viene da chiedersi “ma la caratteristica principale di un dio non è l’immortalità?“.non è più tra noi.mai lo è stato, a essere onesti? Il sarto degli incubi non ha fatto altro, per una vita intera, che confezionare la propria idea di aldilà, in modo da avere un rifugio confortevole persarebbe stato il suo momento.si è nutrito di sogni e di fumo. Il suo corpo mortale non ha retto agli eccessi dell’uomo, ma la sua fulgida mente vive nelle creazioni che ha regalato al mondo.Con gli occhiali da sole, indossati per fronteggiare un “futuro molto luminoso“, e la gioia di godere delle piccole cose, quelle che lui sapeva essere le più grandi, come “due cookies e una Coca Cola“, è entrato nel cuore di chi lo apprezza senza comprenderlo.