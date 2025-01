Ilgiorno.it - Crolla un pezzo d’intonaco. Aula evacuata al Beccaria

Leggi su Ilgiorno.it

Il crollo improvviso dentro l’. La pioggia di calcinacci sui banchi durante una lezione. "Le due ragazze sedute lì – fanno sapere alcuni studenti – in quel momento erano in un’altra parte della stanza". Una fortuna. Perché il crollo, che non ha ferito nessuno, avrebbe potuto avere conseguenze gravi. Il fatto è questo: mercoledì mattina un grossodi intonaco si è staccato dal soffitto dell’al piano rialzato di una classe terza del liceo classico statale Cesaredi via Linneo, tra corso Sempione e CityLife, precipitando a terra e rompendosi in mille pezzi. In quel momento gli studenti stavano facendo lezione di filosofia. E tutto, stando alle testimonianze, è avvenuto da un momento all’altro, senza che da sopra le teste arrivassero “segni di cedimenti dell’intonaco“. Il blocco, spesso qualche centimetro, sarebbe piombato in corrispondenza di banchi vicino alla lavagna interattiva multimediale, due postazioni che in quel momento erano vuote.