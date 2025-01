Iodonna.it - Come un plaid, ma più chic. Per aggiungere uno strato di colore e calore in più al winter look. A ogni età

Boscaiole, a rapporto. Le rigide temperature del periodo offrono la scusa per rispolverare un grande classico: la calda camicia in flanella tartan. Nata per l’après ski, oggi è soprattutto un pezzo chiave dell’outfit da città. E il naturale piglio giovanile dato dalla stampa scozzese gusto college la rende l’irrinunciabile del guardaroba invernale donna aetà.vestirsi a gennaio 2022: 5per iniziare l’anno con stile X Leggi anche › Anno nuovo, nuovo outfit.