Asllani altro che ‘Non c’è due senza tre’ | scelta chiara per Inter-Empoli!

Kristjanspreca malamente le sue chance. Dopo Bologna difficilmente l’albanese tornerà titolare per la terza volta consecutiva in campionato. Inmister Inzaghi effettua un’altra.DOPO DUE. – Il popolare proverbio italiano recita: “Non c’è duetre”. Quante volte l’avremo utilizzato nella nostra vita? Tante, e tante altre lo faremo. Ma sicuramente non in occasione di, pensando a Kristjan. Dopo due titolarità consecutive in campionato, infatti, l’albanese sembra destinato a restare in panchina nel match di domenica prossima. Ladi Simone Inzaghi, che soprattutto nel corso di questa stagione ha sempre dato fiducia al giovane regista in asdella primaHakan Calhanoglu, non stupisce assolutamente. La motivazione èagli occhi di tutti quelli che hanno assistito alla prestazione dicontro il Bologna, in scena a San Siro nell’ultimo turno infrasettimanale.