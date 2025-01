Anziano scomparso a Camaiore | vertice in prefettura

Leggi su Corrieretoscano.it

inina Lucca per Nicola Persano, 76 anni,il giorno di Natale.Come rende noto ladi Lucca, si è tenuta una riunione di coordinamento sulle attività di ricerca di Nicola Persano “che proseguono senza sosta dalla denuncia della scomparsa lo scorso 26 dicembre”.Persano per il quale mercoledì 15 gennaio sorso è stato fatto un nuovo appello da ‘Chi l’ha visto?’, Rai 3, condotto da Federica Sciarelli.Sabato scorso 11 gennaio un gruppo di volontari con l’associazione Penelope Toscana asi è mobilitato per le ricerche.Il figlio di Nicola Persano via social: “Mi rivolgo a tutti quelli che lo hanno conosciuto e gli vogliono bene. Non lo dimentichiamo e chiunque pensi di vederlo, di accertarsene e poi fare intervenire le forze dell’ordine.