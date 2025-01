Isaechia.it - Amici 24, la classifica degli inediti più streammati di questa edizione

Manca ormai davvero poco all’inizio del serale della ventiquattresimadi, il fortunato talent show di Maria De Filippi. Chi sarà l’allievo o l’allieva che succederà a Sarah Toscano.Negli ultimi anniè diventata una vera fucina di talenti, e anche una sorta di pass per poter accedere poi al Festival di Sanremo. Basti pensare alla vittoria di Angelina Mango pochi mesi dopo il suo secondo posto nel programma di Canale 5.In attesa di scoprire chiattuali allievi spiccherà il volo, di recente è trapelata ladei cantanti di24.Vediamola insieme.Al primo posto troviamo Maledetta Milano, a seguire COMPLICI. Terzo posto per VALENTINE. E poi ancora DOVE TI TROVI TU, PERIFERIA, MALE, TUTTO L’ODIO. Fanalini di coda O.M.G., Yin e Yang e Non mi passa.