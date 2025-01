Zon.it - Aeroporto Costa d’Amalfi: nessun volo per Milano Malpensa per l’estate 2025: l’appello di Federalberghi

Per i mesi di luglio e agostonon saranno operativi i collegamenti tra l’di Salerno-Pontecagnano e. A denunciarlo è Antonio Ilardi, presidente diSalerno, che ha espresso incredulità e preoccupazione per la situazione: ““Al momento, sono stati cancellati i voli previsti ed è stata ridotta l’operatività estiva verso, il principalelombardo e del Nord Ovest. – ha dichiarato Ilardi – Invochiamo un urgente tadi programmazione con Gesac, Consorzio, Regione Campania e Camera di Commercio““Richiediamo un potenziamento dell’operatività dello scalo salernitano e una programmazione a lunga scadenza che ci consenta di sviluppare i flussi turistici nel 2026 e negli anni a venire, per i quali i posti negli alberghi sono già venduti o opzionati.