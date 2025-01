Bergamonews.it - A Clusone incontro sull’antisemitismo ieri e oggi

. Nella ricorrenza della Giornata della Memoria l’associazione culturale Il Testimone organizza una serata dal titolo “Antisemitismo”.Come spiega il presidente Paolo Calegari, gli avvenimenti in Medio Oriente dell’ultimo anno hanno riacceso sentimenti che in Europa sembravano sopiti. Proprio per questo, come associazione, ci sentiamo in dovere di celebrare questa giornata, nonostanterappresenti una tematica particolarmente spinosa, complessa e purtroppo divisiva. Come sempre, l’obiettivo rimane quello di permettere a ciascuno di farsi una propria opinione, fornendo gli strumenti necessari per analizzare autonomamente la situazione attuale.Ospite della serata sarà Gadi Schonheit, assessore alla Cultura delle Comunità Ebraiche italiane. Il suo intervento ci aiuterà a comprendere l’antisemitismo die di, offrendo il punto di vista della comunità ebraica italiana anche in relazione all’operato dello Stato di Israele”.