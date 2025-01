Ilgiorno.it - Xilopan, fine corsa. La cassa integrazione resta l’unica speranza

Tra loro c’è chi ha un figlio disabile, chi il mutuo da pagare e chi i figli da far studiare, tutti ieri pomeriggio hanno saputo ufficialmente che rischiano di perdere il posto di lavoro. Ladi Cigognola, infatti, poco prima di Natale ha comunicato l’intenzione di chiudere la fabbrica che produce pannelli in compensato. Troppo alti i costi di produzione, circa 240 euro al metro cubo, quando il prezzo di mercato si aggira attorno ai 140 euro. A fare la differenza sarebbe la pressa, un macchinario datato, che non riesce più a "correre". Di conseguenza, se il potenziale dovrebbe essere una produzione di 1000 metri cubi al giorno e con 800 si potrebbe essere in linea, l’impianto ne realizza 380. "L’azienda intende chiudere – ha detto Massimo Vidal, segretario generale di Fillea Cgil che ieri ha tenuto un’assemblea all’interno della biblioteca di Broni messa a disposizione dal sindaco Antonio Riviezzi che ha portato la propria solidarietà e si è messo a disposizione – e lo abbiamo comunicato ai lavoratori, che ci hanno espresso i loro dubbi e le loro difficoltà di fronte alla possibile perdita del posto di lavoro".