Thesocialpost.it - Vieri furioso con Cassano: “Ti devi solo vergognare”

Leggi su Thesocialpost.it

Le tensioni tra gli ex protagonisti della BoboTV continuano a essere altissime. Negli ultimi giorni, Antonioha attaccato pesantemente il programma di Christian, sostenendo che oggi non lo seguirebbe neanche sua madre. Un’affermazione forte che ha scatenato la dura replica dell’ex bomber dell’Inter.“Caro, ti– ha rispostosu Instagram -. Non permetterti di nominare mia madre! Impara a parlare. Chi parla di famiglia e genitori altrui non vale niente! Pensa a fare la tua vita! Vergognati”. Parole dure che testimoniano come il rapporto tra i due sia ormai irrimediabilmente compromesso.Non è la prima volta chesi lascia andare a dichiarazioni al vetriolo. Recentemente, aveva attaccato Rafa Leao definendolo un giocatore “farlocco e senza c.