Vacanze di sollievo per i bimbi fragili

L’associazione ’Insieme per Cristina’, che si occupa delledidi famiglie con bambini, ha scelto il ’Villaggio senza barriere’ a Tole come destinazione. Si tratta di un’opera sociale gestita dalla Fondazione Campidori, che accoglie famiglie e gruppi con persone disabili. Lì, trovano un ambiente inclusivo. "Sono state giornate di gioia piena – racconta Vittoria, mamma di Francesca e di Andrea, un bimbo autistico –. I nostri figli hanno vissuto momenti di svago, immersi in un clima di famiglia. Ci siamo sentiti a casa – continua la madre –. Indimenticabile la festa di capodanno e tanta speranza per il nuovo anno". Una sorpresa per il gruppo è stata la possibilità di passare la porta santa, aperta anche al ’Villaggio senza barriere’. "È stata un momento meraviglioso! Ogni giorno attraverso la porta della sofferenza ma adesso so che quella porta ci aiuta a salvarci", racconta con entusiasmo Eva, mamma di Cindy, una giovane ragazza tedesca, con un ritardo cognitivo e una disabilità fisica, che è giunta appositamente dalla Germania.