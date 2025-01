Turismo culturale premio Gist Acta | candidature entro il 4 febbraio

Leggi su Ildenaro.it

Al via la terza edizione del– Archeological & Cultural Tourism Award dedicato al. Con il, il(Gruppo italiano stampa turistica) intende valorizzare il patrimonioe archeologico italiano e mondiale, che rappresenta elemento di attrazione turistica, promozione territoriale e forte motivazione al viaggio. Ilattribuisce il giusto riconoscimento a chi, persona fisica o istituzione, favorisce il rispetto, la valorizzazione, la fruizione e la comunicazione dei beni culturali. Dalla scorsa edizione, ilsi è arricchito di due sezioni speciali, dedicate alle donne impegnate nella divulgazione dei “saperi” classificate come patrimonio immateriale Unesco e al miglior divulgatore/trice per il sostegno istituzionale, scientifico, artistico o progettuale del patrimonioitaliano o internazionale.