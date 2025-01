Ilrestodelcarlino.it - Trasporto figli disabili, bando per le famiglie: ecco 17mila euro

Il Comune di Forlimpopoli ha assegnato dei fondi per supportare ledi ragazzi contà che provvedono in autonomia aldei: sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per poter accedere a tali fondi. Il provvedimento, approvato a fine 2024, intende sostenere la regolare frequenza scolastica e il diritto allo studio dei bambini e ragazzi fragili. Per attuare questa misura è stata messa a disposizione la somma di 17.564,08, proveniente dal contributo statale attribuito al comune artusiano per il ‘Fondo di solidarietà comunale-incrementoalunni’. Leinteressate possono presentare domanda compilando l’apposito modulo, scaricabile dal sito www.comune.forlimpopoli.fc.it. Sempre sul portale del Comune è possibile consultare l’avviso pubblico relativo, nel quale sono indicati requisiti, importo dei contributi e criteri di priorità.