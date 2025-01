Tra comicità e musica il nuovo album di Ghemon | Sono soprattutto un artista libero – L’intervista

Leggi su Open.online

Si intitola Una cosetta così il comedydi. Ma non è affatto una cosetta così, anzi, è l’opposto: un progetto interessante e assai bene strutturato per uno dei primi ad approcciarsi al rap per poi viaggiare verso mete più impegnate, ancor più intellettuali. Ildi Rose viola, ildei bellissimi ORCHIdee e Mezzanotte, ilche non sembrava, perlomeno pubblicamente, avere particolari connessioni con il mondo della. Ci sbagliavamo. Una cosetta così è anche il titolo dello spettacolo che ha portato in tour nell’ultimo anno per oltre 70 date, facendo saltare qualsiasi tentativo di incasellarlo, inquadrarlo, in qualche modo rinchiuderlo in una definizione precisa. A Open infatti dice: «Penso che, come si dice in inglese, un multi-hyphen, un multitrattino: rapper trattino, cantante trattino, comedian trattino, etc etc.