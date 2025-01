Inter-news.it - Tomas Perez in chiusura! Chi è il nuovo talento dell’Inter e i suoi numeri

Leggi su Inter-news.it

L’Inter è vicinissima a chiudere l’operazione per portare a Milano Tomás Pérez, giovane centrocampista classe 2005 del Newell’s Old Boys. Ecco però nello specifico chi è, quali sono ie come potrebbe integrarsi nell’Inter del futuro. CONOSCIAMOLO MEGLIO –nasce a Rosario il 26 agosto 2005, proprio come Lionel Messi, e rappresenta uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico sudamericano. Con la trattativa ormai in fase avanzata, si attende solo la formalizzazione dell’accordo, che dovrebbe prevedere un costo complessivo di circa 7 milioni di euro, bonus inclusi. Cresciuto calcisticamente nel Newell’s Old Boys, Pérez si è fatto notare per la sua maturità tattica e per le sue capacità tecniche nonostante la giovane età. Con un fisico già strutturato (182 cm di altezza), il centrocampista si distingue per la sua duttilità: può essere schierato sia come mezzala che come regista, grazie alla sua intelligenza tattica e alla capacità di lettura del gioco.