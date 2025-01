Lanazione.it - Solidarietà chiama solidarietà. Donati settemila euro ad "Abc"

Leggi su Lanazione.it

Diin, di beneficenza in beneficenza. Quando due realtà, che si impegnano per il bene della collettività, uniscono le loro forze è sempre un successo e così è stato anche stavolta. "FenomenAle", l’associazione nata in ricordo del giovane Alessandro Cecchi, morto a 27 anni nel settembre del 2018 in seguito a un incidente stradale, sabato ha devoluto all’associazione Abc (Aiuto Bambini Celebrolesi) la cospicua somma di, in una cerimonia conviviale di fronte al Bar Pasticceria Fauzia. Abc è un’associazione di promozione sociale, presente sul nostro territorio dal 1993 e che sostiene le famiglie che vivono ogni tipo di disabilità nlogica, attivando per loro percorsi di inclusione scolastica e sociale, oltre che percorsi di autonomia e programmi di terapia Aba, per bambini e ragazzi, con professionisti del settore oltre che a supporti alle famiglie nelle spese mediche, formazione e sensibilizzazione sul territorio) Cifra ragguardevole e frutto della vendita delle palline di Natale 2024.