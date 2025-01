Ilveggente.it - Sinner si spoglia e vince: trucco da numero 1

Leggi su Ilveggente.it

, segreto svelato: ecco cosa ha combinato a Dubai il campione azzurro.Tutto si può dire tranne che il suo successo sia frutto di una mera coincidenza, o dell’allineamento di certi pianeti. Dietro il successo di Jannik, al contrario, ci sono “cose” che altri tennisti non hanno mai visto: il sacrificio, l’abnegazione, la voglia di migliorarsi. La forza di tornare in campo ad allenare un colpo subito dopo un match nel quale non era stato in grado di usarlo come avrebbe voluto.sida1 (AnsaFoto) – Ilveggente.itNon è inspiegabile, insomma, il motivo per il quale il tennista altoatesino è salito in vetta al ranking Atp e vi staziona ormai da mesi e mesi. È l’ovvia ed inevitabile conseguenza, anzi, del duro lavoro che ha fatto negli anni, della sua costanza, della sua incredibile continuità.