Lapresse.it - Sinner, Cahill all’ultimo anno: “Lascerà il circuito a fine 2025”

Leggi su Lapresse.it

Per Darrenquesto sarà l’ultimodi lavoro con Jannik. La conferma è arrivata direttamente dal tennista azzurro, numero uno del mondo, in un’intervista a Eurosport e in conferenza stampa dopo la vittoria al secondo turno degli Australian Opencontro Tristan Schoolkate. Il coach australianoilalladel. Sarà dunque questa la sua ultima stagione nel team diin cui è entrato nell’estate del 2022.: “Felice di essere l’ultimo che allena”“Ha detto lui che ilè la sua ultima stagione, lo aveva detto in una intervista, non è una novità”, ha spiegato in un’intervista a Eurosport il numero uno al mondo, che in conferenza stampa ha aggiunto di esser “felice e molto fortunato di essere l’ultimo giocatore che allenerà nel”.“Mi ha dato tantissimo, e non voglio parlare troppo del suo ritiro -ha concluso-.