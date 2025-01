Ilgiorno.it - Seregno, rissa tra cani in strada: pitbull uccide a morsi un bassotto

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza), 16 gennaio 2025 – Nella tranquilla via Giorgione duea causa di una lite scatenano il panico. Risultato: uno dei due muore poiché azzannato dall’altro quattrozampe. Ma non è finita qui, da tragedia a panico totale con la proprietaria delche dallo spavento ha accusato un grave malore ed è stata trasportata all’ospedale di Desio. Stando a quanto ricostruito, verso le 12.30 di oggi, in via Giorgione, un cane razza americanalla vista di un altro cane sarebbe riuscito a scappare e ad allontanarsi dalla sua proprietaria, una donna 57enne seregnese, che lo teneva al guinzaglio. Ilinferocito si sarebbe avventato su un docile, anche lui tenuto al guinzaglio dal suo padrone, e lo avrebbe aggredito a morte. Il molosso è rimasto ferito. Sull’esatta dinamica stanno però indagando i carabinieri del Comando di piazza Prealpi diintervenuti sul posto.