Liberoquotidiano.it - "Se riesco a convincerli...": Sanremo col giallo, la frase che svela il tormento di Carlo Conti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Poco meno di un mese ed il 75imo Festival della Canzone Italiana prenderà il via dal Teatro Ariston disi prepara a raccogliere la pesante “eredità” lasciata da Amadeus, volato sul Nove dopo 5 edizioni della kermesse canora sotto la sua direzione. Ben 30 saranno i cantanti in gara, tanti gli ospiti che si alterneranno nelle cinque canoniche serate e almeno due co-conduttori per ogni giornata del Festival.ha annunciato al TG1 i suoi compagni d'avventura, da Bianca Balti a Cristiano Malgioglio, da Nino Frassica a Katia Follesa, poi Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Geppi Cucciari, Mahmood e, per la serata conclusiva, infine ci saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Tutto giàto, canzoni comprese? No, perché c'è ancora un mistero che avvolge l'Ariston e riguarda proprio la serata inaugurale dell'11 febbraio.