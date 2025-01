Sandro Pappalardo è il nuovo presidente di Ita-Lufthansa

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 16 gennaio 2024- “Saluto con favore ed entusiasmo la nomina didi Ita-, a lui le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro”. Così, in una nota, il consigliere regionale Giulio Zelli,della commissione Agricoltura e Ambiente.Ex pilota militare e già assessore al turismo della Regione Sicilia,è stato indicato comedel Cda di Ita Airways targato. “L’amicoha dimostrato tutto il suo valore e la sua professionalità in questi anni, non da ultimo all’interno di Enit, dove le sue competenze nel settore gestionale e strategico hanno giovato al rilancio dell’Agenzia nazionale del Turismo. Sono certo – conclude Zelli – che la sua figura sia quella giusta per rilanciare anche la nostra compagnia di bandiera, che da oggi potrà contare su una guida autorevole”.